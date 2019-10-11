شكرا لقرائتكم خبر عن دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية بأسوان.. تعرف عليها × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 يقدم عرضاً لستة معلومات عن دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية التى استضافتها مدينة أسوان مساء اليوم الخميس. 1- دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية 2019، تستمر حتى منتصف شهر نوفمبر المقبل، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة. 2 - تأتى فى إطار اهتمام الحكومة ووزارة الشباب والرياضة بالمناطق الحدودية. Advertisements 3 - يشارك فى دورة الألعاب الأولمبية المحافظات الحدودية الست وهى "أسوان - جنوب سيناء - شمال سيناء - مطروح - الوادى الجديد - البحر الأحمر". 4 - تضم 14 لعبة مختلفة فردية وجماعية منها: "خماسى كرة القدم وكرة اليد وكرة الطائرة والكرة الشاطئية وتنس الطاولة وألعاب قوى وغير ذلك. 5 - يشارك فى دورة الألعاب الأولمبية الشباب والفتيات خلال المرحلة العمرية من مواليد 1997 وحتى 2003. 6 - نهائيات دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية من المقرر أن تكون بمدينة الغردقة منتصف شهر نوفمبر المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دورة الألعاب الأولمبية للمحافظات الحدودية بأسوان.. تعرف عليها × 6 معلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.