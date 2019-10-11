الأوقاف تعلن فتح الباب لإمامة التراويح بمقابل من 2000 إلى 5 آلاف جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت وزارة الأوقاف الباب للأئمة الراغبين فى التسجيل لمسابقة إمامة صلاة القيام بالمساجد الكبرى، وخاصة الذين لم يسبق اعتمادهم فى العام الماضى والعام الذى قبله. وأتاحت الأوقاف، للدعاة الراغبين فى تسجيل أسمائهم على موقع وزارة الأوقاف الرسمى. وسيجرى ضم الناجحين إلى إمامة المصلين فى صلاة القيام خلال شهر رمضان المبارك بالمساجد الكبرى، مع منح كل منهم مكافأة تتراوح ما بين 2000 إلى 5000 جنيه حسب درجة تميز كل منهم، من حيث درجة حفظه وإتقانه وموهبته الصوتية.

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