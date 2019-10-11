شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انتخابات التجديد النصفى لاختيار النقيب العام للأطباء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد النقابة العامة للأطباء، والنقابات الفرعية بالمحافظات، اليوم الجمعة، 11 أكتوبر، انتخابات التجديد النصفي، لانتخاب النقيب العام للأطباء، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.
وحددت النقابة، 27 مقرًا للتصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية، على أن يكون هناك مقر في عاصمة كل محافظة، ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات فور انتهاء التصويت، باللجان الفرعية.
ويتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء، 16 مرشحًا، بجانب 4 قوائم رئيسية، هى: "المستقبل، الاستقلال، التقارب، أطباء مصر، الحكماء".
ويُسمح لغير المُسددين لاشتراك النقابة، حتى عام 2018، بسداد قيمته قبل الإدلاء بصوته، بالتزامن مع عمليات التصويت بالانتخابات.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. انتخابات التجديد النصفى لاختيار النقيب العام للأطباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.