أخبار مصر | اتحاد الآثريين المصريين يطلق الملتقى التاسع له من مسرح متحف الحضارة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الآثريين المصريين يطلق الملتقى التاسع له من مسرح متحف الحضارة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم اتحاد الأثريين المصريين فعَّاليات "ملتقي الأثريين التاسع 2019 "، بمسرح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، تحت رعاية اتحاد الأثريين المصريين وبالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار.

وتضمن الملتقي عرض فيلم تسجيلي عن الاتحاد ونشاطاته، وفي نهايته تم توجيه شكر وعرفان للدكتور عبد الحليم نور الدين عالم الآثار الراحل علي تأسيسه للاتحاد.

كما ألقي عدد من خبراء وعلماء الآثار كلمات ومداخلات، عرضوا فيها أبرز مشكلات الآثار وكيفية حلها، وأن ذلك يتطلب التعاون الوثيق بين وزارة الآثار والجامعات خاصة التي بها كليات آثار.

وقد قام الاتحاد بتكريم علماء الآثار والعاملين في الحقل الأثري، كما منح شهادات تقدير للباحثين الحاصلين على الماجستير والدكتوراة في الآثار، تشجيعا لهم على المضي قدمًا في مجالهم العلمي والعملي.

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وألقت الدكتورة نادية خضر رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري كلمة كشفت فيها مجهودات وزارة الآثار في أعمال الحفر والتنقيب والاكتشافات في الوجه البحري،مؤكدة علي أن الوزارة تولي اهتماماً بمنطقة سيناء ونشر الوعي الأثري فيها.

وفي كلمته أكد الدكتور عادل الطوخي رئيس اتحاد الأثريين المصريين علي الدور الكبير الذي لعبه عالم الآثار الراحل الدكتور عبد الحليم نور الدين مؤسس الإتحاد،مشيرا الي أنه كان له فضل كبير في ظهور هذا الكيان للنور.

من جانبه قال الدكتور أيمن وزيري نائب رئيس الإتحاد إنهم مهتمين بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية الآثار والدفاع عن تراث الوطن،والدفاع عن حقوق الأثريين.

وتابع وزيري أننا نناشد الجميع في تفعيل نقابة الأثريين ونأمل أن ترى النور قريباً إن شاء الله،كما نسعي لتنمية ثقافة الأثريين والعاملين في الحقل الأثري، مؤكدا على أن توحيد صف الأثريين هو حماية للآثار نفسها.