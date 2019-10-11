مصر | نشرة "حوادث الخليج 365".. تفاصيل محاولة ربة منزل شراء طفل من مستشفى بباب الشعرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة "حوادث الخليج 365".. تفاصيل محاولة ربة منزل شراء طفل من مستشفى بباب الشعرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

تمكنت قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط المدعو "أحمد.أ.ع " 31 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الأميرية، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية "مخدرات" والمقضي فيها بالسجن المؤبد، مستقلا سيارة، مستأجرة، حال تواجده بالمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة حاولت شراء طفل من مستشفى سيد جلال للنساء والتوليد بباب الشعرية.

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وورد اتصال تليفوني لقسم شرطة باب الشعرية من أمن مستشفى سيد جلال للنساء والتوليد الكائنة بدائرة القسم، يفيد بحضور سيدة ترغب في شراء طفل حديث الولادة من داخل قسم النساء والتوليد بالمستشفى محل عمله مقابل مبلغ مالي.

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة فرشوط بمديرية أمن قنا بمقتل (مدرسة - كائنة بدائرة مركز شرطة فرشوط) إثر إصابتها برش خرطوش بأنحاء متفرقة خلال تواجدها داخل الفصل الدراسي بالمدرسة.

قضت محكمة جنايات القاهره المنعقدة بمجمع المحاكم بالتحمع الخامس، بمعاقبة المتهم علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق في القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة التموين" بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 7 ملايين و500 ألف جنيه، مع إعفاء باقي المتهمين من العقوبة.

قررت الدائرة 2 إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاحي والمنعقدة بمجمع محاكمة طره، إخلاء سبيل الداعية السلفي الشيخ محمود شعبان الأستاذ المساعد بقسم البلاغة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، في اتهامه مع آخرين بالتحريض على عنف، بكفالة 5 آلاف جنيه.