شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائى عن 4 قرى بدمياط.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قطاع كهرباء دمياط عن فصل التيار الكهربائى عن بعض المغذيات فى هندسة كهرباء فارسكور، وذلك غدًا السبت لأعمال الصيانة وتغيير المحولات فى عدد من المناطق التابعة للمركز.

وأشار بيان صادر عن قطاع كهرباء دمياط، إلى أنه سيتم فصل مغذيات التيار من محطة محولات فارسكور من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وأعلن قطاع كهرباء دمياط المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائى، وهى: قرية الحورانى، ميت الشيوخ، العبيدية، الطرحة .

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بسكان هذه المناطق باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائى إلى طبيعته.