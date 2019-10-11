شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف عدد المقاعد المقرر إجراء انتخابات نادى القضاة عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن عن إجراء انتخابات التجديد الكلى للنادى، الجمعة 20 ديسمبر المقبل.

وتعد هذه الانتخابات هى انتخابات كلية على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالى مدته القانونية المقررة فى اللائحة الداخلية لنادى القضاة.

والمقاعد الـ17 التى ستجرى عليها الانتخابات هى:

مقعد رئيس النادى.

مقعد عن المتقاعدين.

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و5 مقاعد للمستشارين.

و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا.

و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

وتبدأ تلقى طلبات الترشح اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 21-10-2019 إلى يوم الأحد الموافق 27-10-2019 من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء عدا يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة السادسة مساء، على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 20-12-2019.