شكرا لقرائتكم خبر عن المعلمين: رقم إيصال الاشتراك بديل مؤقت لرقم العضوية للتقدم بمسابقة الـ120 ألف معلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المعلمين، إن النقابة تواصلت مع الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لبحث حل مُشكلة طلب بوابة الوزارة من المُعلمين أثناء تقديمهم للتعاقد ضمن 120 ألف مُعلم، والتي أعلنت عنها الوزارة، واشتراط إدخال رقم العضوية في النقابة، ضمن إجراءات التسجيل.

أوضح شاهين، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه عند دخول المعلم على البوابة الإلكترونية للوزارة، للتسجيل بالوظائف، سيطلب الموقع إدخال رقم عضوية المُتقدم للوظيفة في نقابة المعلمين، ولا يقبل التسجيل إلا به، مشيرًا إلى أن الحصول على رقم العضوية يحتاج إلى وقت طويل، وحرصًا من النقابة لعدم تأخير الأعضاء، تم الاتفاق مع نائب الوزير على إدخال رقم إيصال توريد قيمة الاشتراك فى النقابة، مشيرًا إلى أن ذلك كبديل مؤقت لرقم العضوية لحين حصول المعلم على الكارنيه.

وكانت هيئة مكتب النقابة العامة للمعلمين قد حددت إجراءات التقدم للحصول على العضوية حيث يتجه المتقدم لشغل وظيفة معلم إلى النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية التابع لها محل سكنه، ويقوم بملء استمارة العضوية وسداد رسوم القيد على حساب رقم 6401 بأي فرع تابع لبنك مصر ثم يسلم عدد 2 صورة من إيصال السداد لمقر النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية، التى تصدر موافقتها فورًا فى نفس وقت تسليم الإيصال بعد مراجعته.

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ويأتى ذلك على خلفية، إعلان وزارة التربية والتعليم، اتجاهها للتعاقد مع 120 ألف معلم وإدارى، لسد العجز بالمدرسين فى المدارس، واشتراط الحصول على عضوية نقابة المعلمين، للقبول ضمن المتعاقدين.