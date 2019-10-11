أخبار مصر | كاذب وغير متزن.. بيان ناري من صلاح حسب الله ردًا على توغل أردوغان في سوريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاذب وغير متزن.. بيان ناري من صلاح حسب الله ردًا على توغل أردوغان في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، رفضه وبشكل قاطع لحديث المهووس رجب طيب أردوغان عن مصر وقائدها.

ووصف ”حسب الله” فى بيان له، حديث أردوغان عن هجماته ضد سوريا بأنها لحماية الشعب السورى بالكذب والخداع، مؤكدا أن أردوغان كذاب ويتحدث بلسان حال جماعة الإخوان الإرهابية وأنه لم يستطع إخفاء حقيقة انضمامه لهذه الجماعة المارقة بمجرد إنهاء الشعب المصرى لحكم الفاشية الدينية فى ثورته الخالدة 30 يونيو عام 2013 .

وقال الدكتور صلاح حسب الله: لقد تابعت أكاذيب وأطروحات ساذجة للسلطان التركى المهووس أردوغان وهى لا تتفق مع أي منطق عن حربه ضد سوريا مؤكدا أن الحقد الأسود داخل قلب أردوغان لايزال مستمرا لأنه فقد أحلامه فى السيطرة على دولة الخلافة التى كان يتمناها .

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وتابع: أردوغان أصبح مهووسا وغير متزن وأصابته أمراض الحقد والكراهية تجاه مصر، خاصة بعد النجاحات الكبيرة الى تحققها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على مختلف الأصعدة وتجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية مؤكدا أن اردوغان يعاني من فشل وتراجع في ملفات عديدة في الداخل التركي ودائما اصبح يهرب من مشكلاته داخل تركيا بأشغال الرأي العام لدي شعبه بقصص وأساطير وأكاذيب واحلام لاتجدها الا فى مسلسلات السطان التركى المهووس مثل مسلسل حريم السلطان.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله، أن أردوغان ارتكب خطايا كارثية ضد الشعب التركى الشقيق فهناك ما يزيد عن 75 ألف مُعتقل سياسي في تركيا بين مدنيين وعسكريين قام اردوغان باعتقالهم بمجرد معارضتهم الدستورية والقانونية لسياساته الدكتاتورية وهو ما يُبرر التوسع الكبير الذي يقوم به في إنشاء عشرات السجون الجديدة مؤخرًا وهناك عشرات الحالات من الوفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية.

وقال إن أردوغان قام بفصل أكثر من 130 ألف موظفًا تعسفيًا من وظائفهم الحكومية بدون اى مبرر سوى معارضتهم لسياساته الحمقاء كما قام بمُصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين بدون اى سند من الدستور والقوانين التركية، كما قام بحبس وسجن المئات من الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي لدرجة ان تركيا اصبحت من أكثر دول العالم سجنًا للصحفيين والإعلاميين وفقًا للعديد من التقارير الدولية اضافة الى ان هناك عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك الذين قاموا بالفرار إلى الخارج نتيجة الحملات القمعية في البلاد.

وأشار الدكتور صلاح حسب الله، إلى أنه سوف ياتى اليوم وربما يكون فى القريب العاجل الذى سيحاكم فيه اردوغان باعتباره من الانظمة التى تمول وتشجع وتسلح وتأوى الارهاب والارهابيين على الاراضى التركية مؤكدا ان نهاية اردوغان اقتربت بعد اتساع دائرة معارضيه داخل تركيا.