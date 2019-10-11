شكرا لقرائتكم خبر عن جيش العدوان التركى يسيطر على صوامع الحبوب فى بلدة رأس العين بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام سورية، إن القوات التركية وفصائل سورية موالية لها تسيطر على صوامع الحبوب في بلدة رأس العين، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

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