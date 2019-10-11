شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: نهر النيل سر محبة المصريين ووحدتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن سعادته بزيارة فرنسا، مشيرًا إلى أن خدمة الكنيسة القبطية خارج مصر بدأت منذ خمسين عامًا وهي تعمل بروح طيبة في كل مكان توجد فيه.

جاء ذلك خلال لقائه السفير المصري بباريس إيهاب بدوي وأعضاء السفارة في حضور مستشار الشؤون الدينية بوزارة الخارجية الفرنسية والوزير المصري السابق منير فخري عبدالنور.

وقال قداسة البابا: «سعيد جدًا بالزيارة ومن التقاليد القبطية أن نقول كلمة:»أغابي«وهي تعني محبة وأشعر أن هذه المائدة هي مائدة محبة وصداقة.. والكنيسة ابتدأت خارج مصر منذ ما يقرب من خمسين عامًا. والروح الطيبة هي التي تقدمها الكنيسة. ونحن كمصريين نعيش حول نهر النيل، وهو يجعلنا نعيش حياة هادئة. يوجد النيل فينا محبة ووحدة بفعل الله عز وجل.. النيل يمثل روح العبادة في شكله من خلال شكل امتداده وفرعيه.. هذا الوطن أبوه التاريخ وأمه الجغرافيا.. سعيد بالتسهيلات التي تقدمها السفارة.. وأشكركم شكرًا كبيرًا».