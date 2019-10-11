شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة توافق على تصدير 3364 طن تقاوى محاصيل حقلية خلال 30 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة عن أن لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية وافقت على تصدير 3364 طن تقاوى، سواء تقاوى برسيم أو تقاوى محاصيل حقلية "ذرة، قمح، بصل، خلال الشهر الماضى، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية".

وأكد تقرير لجنة التقاوى، الذى حصل لـ"الخليج 365"، على نسخة منه أن من بين الموافقات تصدير 2800 طن تقاوى برسيم إلى باكستان، و180 طن تقاوى إلى الهند، و2 طن تقاوى إلى الأردن، و20 طن تقاوى إلى السعودية، والموافقة على تصدير 29 طن من تقاوى البرسيم الى سلطنة عمان، و100 طن تقاوى برسيم إلى بلغاريا، و50 طن تقاوى إلى ليبيا، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية.

وأوضح التقرير أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، في حالة تقدم المصدر إلى التصدير.