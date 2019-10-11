شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة تكذب.. تحول ماس كهربائى بكشك صغير لحريق ضخم فى مدرسة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت قناة الجزيرة، كذبها بادعائها إندلاع حريق هائل بمدرسة فى الإسكندرية، وتبين أن الحريق محدود بكشك خشبي بفناء المدرسة. جاء ذلك على خلفية ما تناولته صفحة " الجزيرة" الموالية للجماعة الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن إندلاع حريق هائل بإحدى المدارس الخاصة بالاسكندرية، وتبين وقوع حريق محدود بمقصف إحدى المدارس الخاصة "وهو عبارة عن كشك خشبى مساحته 3 أمتار. Advertisements -

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