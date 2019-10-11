شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف نفهم مضمون مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2020؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجيب ”الخليج 365” عن بعض الأسئلة التى تتعلق بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين لتوضيح مضمون المسابقة والهدف منها فى هذا التوقيت وشروط التقدم فى التقرير التالى.





- لماذا جرى الإعلان عن مسابقة للتعاقد مع معلمين جدد؟- لسد العجز فى المعلمين بالمدارس بعد أن وصلت الاحتياجات إلى 320 ألف عضو هيئة تدريس.





بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة.

لاختلاف سياسات التعلم والتى يجب أن يكون المعلم فيها على علم بكافة الجوانب التكنولوجيا، وكيفية استخدام التكنولوجيا فى التعلم لتتناسب مع سياسة الوزارة التى تتبناها فى منظومة تطوير التعليم، والتى تعتبر التكنولوجيا فيها أهم العناصر.

بعد حصول الوزارة على الموافقات المطلوبة وتوفير الموارد المالية والتى وصلت لأكثر من مليار جنيه.

يتم التعاقد مع المعلمين الجدد وفقا لقانون العمل لمدة عام ويجدد العقد لمدة 3 سنوات علما بأن التعاقدات مستمرة طوال الشهور المقبلة حسب احتياجات المدارس.

- لماذا أطلقت الوزارة أكبر بوابة للتوظيف؟- تهدف إطلاق البوابة لتكون- لماذا اشترطت الوزارة حصول المتقدمين على شهادات مهارية؟- لما الإعلان فى هذا التوقيت رغم انطلاق الدراسة منذ قرابة الشهر؟- كيف يجرى التعاقد مع المعلمين؟





- متاح لجميع المؤهلات التقدم فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على أن يتم تسكين المعلمين حسب احتياجات بشكل متواصل.

من المقرر عدم إجراء اختبارات أو مقابلات شخصية ولكن إذا تطلب الأمر سيتم عقد اختبارات إلكترونية.

- بعد مراجعة البيانات والأوراق والمستندات والشهادات يتم توجيه العضو إلى المدرسة للتعاقد معه فورا.

- أى شخص يتقدم بأوراق وبيانات غير صحيحة أو مزورة سيتم استبعاد فورا من المسابقة أو يدخل بيانات بشكل خاطئ ولم يتدارك تصحيحها.

- التقدم فى المسابقة متاح لمدة 3 شهور على الأقل ومن يستوفى البيانات سيتم التعاقد معه مباشرة وفق الاحتياجات.

- منحت الوزارة مهلة 3 شهور للحصول على الشهادات المهارية وبعد استكمال المستندات المطلوبة والشهادات يتم التعاقد مع الشخص المتقدم للمسابقة.

- ما المؤهلات المسموح لها بالتقدم على بوابة التوظيف الإلكترونية؟- هل ستعقد اختبارات للمعلمين المتقدمين للعمل فى المدارس؟- كيف يتم التعاقد مع المعلمين الذين استكملوا بياناتهم؟- من سيتم استبعاده من المسابقة؟- هل الفترة التقدم متاحة لوقت محدد؟- هل التأخر فى الحصول على الشهادات المهارية يستبعد صاحبها من المسابقة؟