شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة صحة المرأة: جميع خدماتنا بالوحدات الصحية مجانًا للسيدات فوق 18 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مبادرة صحة المرأة للكشف عن أورام الثدى، أن المبادرة الرئاسية تؤدى جميع الخدمات للسيدات بالمجان فى الوحدات الصحية المنتشرة فى أرجاء محافظات المرحلة الأولى، والتى تضم 9 محافظات. وقالت مبادرة صحة المرأة، فى منشوراتها اليومية، إنها تستهدف العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتى للمنتفعات من سن 18 عاماً.

وأضافت المبادرة: نستهدف ما يقرب من 28 مليون سيدة بالجمهورية، ويشارك فى المرحلة الأولى منها 1321 فريقاً طبياً من السيدات، حيث إن الفرق التى ستتولى الفحص جميعها من السيدات على مستوى الطبيبات والممرضات والفنيات.

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وأشارت المبادرة، أنه تم تدريب الفرق الطبية بمحافظات المرحلة الأولى، موضحه أنه سيجرى تدريب الفرق بشكل دورى كل 3 أشهر كمحور أساسى من برنامج دعم صحة المرأة، ومكمل لمحورى التشخيص والعلاج.