شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف.. كيف تحركت مصر لمواجهة العدوان التركى على سوريا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الساعات الأولى للعدوان التركى على سوريا، اتخذت مصر إجراءات مكثفة وأعلنت رفضها لأي محاولات تركية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة واقتطاع أي جزء من الأراضي السورية.

الفيديو التالي يوضح الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لرفض العدوان التركي على سوريا:

الثلاثاء 8 أكتوبر

الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان: نرفض أى محاولات لاستخدام القوة واستقطاع جزء من الأراضي السورية.

ـ البيان المشترك الصادر عن القمة المصرية القبرصية اليونانية بالقاهرة، إدانة أي محاولة تركية لتقويض وحدة الأراضي السورية أو القيام بأي تغييرات ديمغرافية متعمدة في سوريا.

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الأربعاء 9 أكتوبر

ـ الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس العراقي... ويؤكد:

العدوان التركي علي سيادة وأراضي سوريا تطور خطير يهدد الأمن والسلم الدوليين .

ـ استمرار المشاورات الثنائية لدعم العمل العربي للتصدي للخطوة التركية .

ـ الخارجية المصرية: العدوان يمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة

ـ مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث العدوان التركي على سوريا

ـ مطالبة مجلس الأمن بالتصدي للتطور بالغ الخطورة ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية

الخميس 10 أكتوبر

ـ الرئيس عبد الفتاح السيسى: نرفض العدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا

ـ الرئيس السيسى والعاهل الأردنى: ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السوري الشقيق وتحفظ وحدة وتماسك سوريا.