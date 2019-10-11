البابا تواضروس الثاني يزور مقر السفارة المصرية بباريس

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم مقر السفارة المصرية بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث استقبله السفير إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا وأعضاء السفارة.

وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم - في تصريح اليوم - إن قداسة البابا تواضروس الثاني أبدى إعجابه بالطراز المعماري العريق لمبنى السفارة المصرية وكذلك بيت السفير، وكلاهما من المباني الأثرية المميزة بباريس.

وأضاف أن قداسة البابا تواضروس الثاني أعرب عن سعادته بزيارة السفارة ولقاء السفير المصري بباريس وجميع أعضاء السفارة، خاصة وأنها المرة الأولى التي يقوم فيها قداسته بزيارة رعوية لفرنسا.

من جانبه، قال السفير إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا إن الكنيسة القبطية كنيسة وطنية ولها مواقف مشرفة، مرحبا بزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني لفرنسا.

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وقدم السفير المصري بفرنسا الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق له، كما قدم الشكر للسفير جون كريستوف بوسيل مستشار الشئون الدينية بوزارة الخارجية الفرنسية ومنير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة الأسبق.

وأضاف السفير المصري بباريس أنه يقدم الشكر للكنيسة الأرثوذكسية في فرنسا ممثلة في قداسة البابا تواضروس الثاني ونيافة الأنبا أثناسيوس ونيافة الأنبا لوقا ونيافة الأنبا مارك الذين يخدمون في فرنسا إلى جانب الأب جرجس لوقا لتعاونه ومحبته مع أبناء الجالية المصرية.

وتابع: إنه يشعر بالسعادة بفضل مستوى العلاقات المصرية الفرنسية الطيبة والمتميزة،. معربا عن اعتزازه بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية مثل كل المصريين لما لها من مواقف وطنية فضلا عن كونها كنيسة قومية عربية ولها مواقف مشرفة على مر التاريخ.

حضر اللقاء السفير جان كريستوف بوسل مستشار الشئون الدينية بوزارة الخارجية الفرنسية ومنير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة الأسبق.