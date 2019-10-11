الأئمة والخطباء الليبيون: الوجود الأزهري في بلادنا يساعدها على مواجهة التطرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ظهر اليوم الخميس وفدًا من الأئمة والوعاظ الليبيين المتخرجين من دورة تدريب الأئمة والوعاظ، وأعضاء فرع منظمة خريجي الأزهر في ليبيا.

وأشاد فضيلة الإمام الأكبر بجهود فرع منظمة خريجي الأزهر بليبيا، وبحرص الليبيين على التمسك بالمنهج الأزهري الذي يتسم بالوسطية والاعتدال ونبذ العنف، مؤكدًا أن الأزهر على استعداد لتقديم كل أشكال الدعم العلمي والدعوي للمنظمة، انطلاقًا من مسؤوليته التي يحملها على عاتقه منذ أكثر من ألف عام للحفاظ على سماحة المنهج الإسلامي لدى كل أبناء المسلمين في العالم.

من جانبهم، أكد الأئمة والوعاظ الليبيون أن الليبيين يقدرون الأزهر الشريف وإمامه الأكبر ويلتزمون بمنهجه الوسطي، موضحين أن الوجود الأزهري في ليبيا يساعدها على مواجهة التطرف، وتحصين الشباب من الانخداع بأفكار الجماعات الإرهابية.