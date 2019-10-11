مصر | بالأسماء.. إخلاء سبيل 12 متهمًا في رابطة المختفين قسريًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. إخلاء سبيل 12 متهمًا في رابطة المختفين قسريًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول للنيابة، إخلاء سبيل 12 متهمٍا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 900 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميًا بـ"رابطة المختفين قسريًا" والمتهمين فيها بترويج أخبار كاذبة وتواصل ونشر شائعات حول الاختفاء القسرى فى مصر.

وأسماء المتهمين المخلي سبيلهم هم كل من:-

1- أحمد عبد اللطيف يوسف عبد اللطيف

2- ضياء عباس أحمد عثمان

3- عبد الناصر سيد أحمد سيد

4- سليمان سليمان سالم شهاب

5- محمد السيد عبد الجواد المقدم

6- حمدي السيد عبد الحميد الدريني

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7- وجيه محمد السيد القصبي

8- محمود رشاد السيد محمد

9- رمضان عبد الحميد محمد أحمد

10- محمود عبد الرازق رمضان مرسي

11- فرج عبد العزيز أبو الحديد السيد

12- جابر إبراهيم سعد ندا

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التى حملت رقم 900 لسنة 2017، حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم تأسيس وقيادة والانضمام إلي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتواصل مع منظمات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومى، ونشر أخبار كاذبة، وترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسي للبلاد.