أخبار مصر | على أضواء معبد الأقصر.. حواس يكشف أسرار الفراعنة لوفد أمريكي رفيع المستوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على أضواء معبد الأقصر.. حواس يكشف أسرار الفراعنة لوفد أمريكي رفيع المستوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقي عالم الأثار المصرية الدكتور زاهي حواس بوفد أمريكي رفيع المستوى في معبد الاقصر؛ حيث تحدث حواس عن تاريخ معبد الأقصر وتاريخ الاكتشافات الأثرية الموجودة به وأهم الاكتشافات الأثرية في الفتره الأخيرة.

وأكد حواس على أنه انتهى من الموسيقى الخاصة بأوبرا توت عنخ آمون؛ وهي الأوبرا التي قام بتأليفها ووضع السيناريو لها الإيطالي" فرنشيسكو سنتاكونو"، والموسيقي "زيمبوني"، والتي سوف تعرض في افتتاح المتحف المصرى الكبير والتي ستعرض ايضا في الذكري المؤية لاكتشاف مقبره توت عنخ آمون الذي اكتشفتها هاورد كارتر في ٤ نوفمبر ١٩٢٢.

وتحدث حواس عن الملكة حتشبسوت والمشروع القومي لدراسة المومياوات الملكية، وأضاف أن المتحف المصرى الكبير يعتبر اهم متحف في القرن الحادي والعشرين مؤكدا أن الافتتاح سيكون علي مستوي عالمي.