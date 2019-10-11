أخبار مصر | رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب يطالب بطرد سفير تركيا من مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب يطالب بطرد سفير تركيا من مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطرد السفير التركي من مصر على خلفية الهجمات التركية على الأراضي السورية، والذي أسفر القصف التركي العشوائي على سوريا عن وقوع عدد من الضحايا المدنين.

وأدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية.

وأضاف البيان أن "تلك الخطوة تُمثل اعتداءً صارخًا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة، استغلالًا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي".

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وأكد البيان على مسؤولية المجتمع الدولي، ممثلًا في مجلس الأمن، التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أي مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء «هندسة ديمغرافية» لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.

وحذر البيان من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية في سوريا وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وفي هذا الصدد، دعت مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تلك التطورات وسُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.