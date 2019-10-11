شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة لاستقبال الشتاء في المحافظات.. والإسكندرية تتأهب لـ«18 نوة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد الحكومة بأجهزتها المختلفة لاستقبال الأمطار المتوقعة في موسم الشتاء، ورفعت الوزارات والجهات المعنية حالة التأهب القصوى طبقًا لخطة الدولة لمواجهة الكوارث الطبيعية والسيول والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة.

وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى في الإسكندرية، شدد خلاله على ضرورة رفع درجة الاستعداد في جميع المواقع، خاصة «الساخنة»، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات اللازمة في حالة الطوارئ.

وشهدت المحافظة تطهير 66 مصبًا على البحر بطول طريق الكورنيش، خاصة أنها تتعرض لـ 18 نوة على مدار فصل الشتاء، تبدأ في 20 أكتوبر الجارى.

Advertisements

وتلقى الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، تقريرًا مفصلًا بشأن آخر ما تم تنفيذه بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضى، متضمنًا قيام قطاع المياه الجوفية بتنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار في جنوب سيناء ومرسى مطروح بقيمة 527 مليون جنيه، إذ يجهز القطاع الآبار للعمل بالطاقة الشمسية في (جنوب سيناء والجيزة وأسوان وقنا وسوهاج) بنحو 110 ملايين و328 ألفًا، فيما شملت أعمال الحماية في جنوب سيناء وحدها إنشاء 3 سدود وبحيرة بمنطقة «قديرة» في نويبع، و3 سدود وبحيرتين في سانت كاترين، و3 سدود أخرى وبحيرتين في منطقة دهب، إلى جانب تنفيذ عملية حماية لمنطقة الصاعدة البيضاء والسمراء حتى مدينة نويبع.

وفى نطاق مرسى مطروح، يجرى إنشاء 250 خزانًا أرضيًا سعة 100 متر مكعب.. وفى البحر الأحمر، تم إسناد عملية إنشاء سد وبحيرة صناعية وحاجز ترابى خلفها وقناة صناعية بوادى القويح في مدينة القصير بـ 165 مليون جنيه للشركة الوطنية، بينما نفذت الإسماعيلية مخططًا عمليًا بنفقى الممر وجمال عبدالناصر. وشدد أحمد عصام، نائب المحافظ، على المسؤولين بجميع القطاعات الخدمية والمرافق بضرورة اختبار المواقع ومراجعة المعدات والآليات وسرعة الانتهاء من تطهير المخرات والترع والمصارف والبالوعات.

وفى الأقصر، أعلن محسن الشامى، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث، أنه تمت مراجعة المخرات ومعدات التدخل لمجابهة الأمطار ومهمات الإغاثة، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، بينما تسلّمت المنيا 4 سيارات كسح مياه جديدة بتكلفة 2 مليون جنيه، ونجحت جهود الحماية المدنية والأجهزة المحلية وشركة مياه الشرب بأسوان في احتواء تداعيات الانفجار المفاجئ الذي تعرض له خط الطرد الرئيسى للصرف الصحى.

وطالبت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، بضرورة دعم التمركزات بكامل المعدات والإمكانيات والتأكيد على استعدادها بشكل كامل، مع رفع درجة الاستعدادات طبقًا للتنبؤات الجوية وحركة الأمطار، كما أعلنت قنا الانتهاء من تطهير 12 مخرًا.