شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير علمى يحذر: آثار تغير المناخ في منطقة البحر المتوسط أعلى من المعدل العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر تقرير علمى جديد من أن حوض البحر الأبيض المتوسط يعد إحدى أبرز المناطق التي يشتد فيها التغير المناخى والبيئى، بعد أن ارتفعت درجة الحرارة في منطقة البحر المتوسط حوالى 1.5 درجة مئوية تقريبًا منذ ما قبل العصر الصناعى، أي 20% أسرع من المتوسط العالمى. وأضاف التقرير الذي أعدته شبكة خبراء المتوسّط حول التغيّر المناخى والبيئى «Medecc» وعرضت نتائجه الأولية في المنتدى الإقليمى الرابع للاتحاد من أجل المتوسط، أمس، أنه في حالة عدم اتخاذ تدابير إضافية للحد من هذا الأمر سترتفع درجة الحرارة في منطقة البحر المتوسط بمقدار 2.2 درجة مئوية بحلول عام 2040، وربما تتجاوز 3.8 درجة مئوية في بعض المناطق الفرعية بحلول عام 2100.

وقالت الشبكة، التي تضم أكثر من 80 عالمًا، إن منطقة البحر المتوسط تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى عمل جماعى قوى لمواجهة التحدى الذي يفرضه التغير المناخى والبيئى.

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وأوضح التقرير أنه يترتب على ارتفاع درجات الحرارة وجود موجات حارة أشد وطأةً وأطول أمدًا، وبالنسبة لمعظم المدن الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فستكون أكثر شهور الصيف برودةً في المستقبل أشد دفئًا من أكثر الشهور حرارةً اليوم، مما ينتج عنه فترات طويلة من الحرارة الشديدة والمدمرة.

وكشف التقرير أنه على الرغم من تقدير ارتفاع مستوى سطح البحر بمستويات أقل حتى الآن، قد يتجاوز ارتفاع مستوى سطح البحر مترًا واحدًا بحلول عام 2100، مما يؤثر على ثلث سكان المنطقة في المناطق الساحلية ويهدد سبل عيش ما لا يقل عن 37 مليون شخص في شمال إفريقيا وحدها.

وبحلول عام 2050، ستشكل مدن البحر المتوسط نصف المدن العالمية العشرين التي تعانى من أكبر قدر من الأضرار السنوية الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، حيث تعتبر الأراضى الساحلية الرطبة بشكل خاص مثل دلتا النيل في مصر وكامارجوفى في فرنسا من أشدّ المناطق تأثّرًا. كما يتعرض الإنتاج الزراعى في المناطق الساحلية للخطر بسبب فقدان الأراضى الصالحة للزراعة وتملح المياه الجوفية بسبب تسرب مياه البحر إليها، ومن المتوقّع أن يحدث انخفاض في إنتاج المحاصيل البقولية في مصر بنسبة 40٪ بحلول عام 2050. ومن المحتمل أيضًا أن ينخفض توفر المياه العذبة بنسبة تصل إلى 15% في العقود القادمة، ما يتسبّب في قيود شديدة على الزراعة والاستخدام البشرى في منطقة تعانى بالفعل من ندرة المياه، إذ من المتوقع أن يعانى أكثر من 250 مليون شخصٍ من «الفقر المائى» في غضون 20 عامًا.

ولفت التقرير إلى أن بلدان جنوب وشرق البحر المتوسط تتسم بأنها أكثر ضعفًا بسبب محدودية القدرات الاجتماعية والاقتصادية على التكيف مع التغيّر البيئى، مشيرًا إلى أن الصراع على الموارد المحدودة مثل الأرض والمياه والغذاء قد يؤدى إلى زيادة الهجرة البشرية واسعة النطاق.