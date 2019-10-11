شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يأمر بالتحقيق في تقرير «المصري اليوم» عن أخطاء الفواتير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، الخميس، تعليمات بالتحقيق فيما نشرته «المصرى اليوم»، الأربعاء، تحت عنوان «أخطاء في حساب الاستهلاك: فاتورة كهرباء عن ١١٩ عاما». وتوجهت لجنة من الوزارة ومفتشين من شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إلى مقر إدارة كهرباء المرج، وجمعت الإيصالات وبدأت مراجعتها.

وقالت مصادر بالوزارة إن تكرار صدور الفواتير لأكثر من شهر، يعنى وجود أخطاء متكررة عجزت إدارة المراجعة عن تفاديها ومنع وصولها للمحصلين والتوجه بها للمشتركين، الأمر الذي أدى لوقوع عدد من الاعتداءات على المحصلين، لافتة إلى أن عمل اللجنة يمتد لفحص وجود عدادات وهمية من عدمه، وفحص شكاوى المحصلين.