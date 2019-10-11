شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يطير إلى صربيا للمشاركة في «البرلمان الدولي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجّه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الخميس، على رأس وفد برلمانى إلى صربيا للمشاركة فى اجتماعات الجمعية الـ 141 للاتحاد البرلمانى الدولى، المقرر عقدها فى العاصمة «بلجراد»، خلال الفترة من 11 لـ 17 أكتوبر الجارى، ومن المنتظر أن يلقى كلمة تحت عنوان «تعزيز القانون الدولى.. والأدوار والآليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمى».

وخلال الاجتماعات الفرعية للجان الدائمة والمتخصصة، ستتم مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى، بالإضافة إلى عدد من البنود الإجرائية المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات، ومن المتوقع أن يشارك «عبدالعال» أيضًا فى اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد، ممثلًا عن المجموعة العربية، فضلًا عن المشاركة فى اجتماعات الفريق الاستشارى رفيع المستوى المعنى بمكافحة الإرهاب والتطرف.

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من ناحية أخرى، استضافت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة كريم عبدالكريم درويش، أمس، وفدًا من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب بولاية كارولينا الجنوبية فى أمريكا، بحضور أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، وهشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى.

وقال «درويش» إن هذه الزيارة الأولى لوفد الولاية إلى مجلس النواب تمثل أهمية بالغة وتترافق مع الزخم الذى توليه لجنة العلاقات الخارجية للتباحث مع أعضاء الكونجرس الأمريكى فى المجالات الاستراتيجية والتنموية والاقتصادية ومع أعضاء مجالس الولايات، خاصة «كارولينا»، لافتًا إلى أهمية تبادل الخبرات بين الولاية والجهات المعنية المصرية، ولا سيما فى المجالات البحثية والفنية.

وأوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن الثوابت المصرية إزاء قضية مياه النيل وعلاقات مصر بدول حوض النيل وحقوقها المائية الراسخة وتعاونها مع أشقائها لتحقيق التنمية بما لا يمس تلك الحقوق، والتقدير لتوسط الولايات المتحدة فى تلك القضية بالغة الأهمية للشعب المصرى.. فيما تطرق نواب اللجان الثلاث لقضايا التعاون الثنائى مع «كارولينا» فى مجال الزراعة والتكنولوجيا الزراعية، وتحديث نظم الرى، والإنتاج الحيوانى، والتعليم الفنى والبحثى، وبروتوكولات التعاون بين مراكز البحوث المصرية الزراعية ونظيرتها فى الولاية، والأمن الغذائى، والمخصبات الزراعية والزراعة الحيوية.