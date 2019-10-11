شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة الروسي: توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع مصر في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير الصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، الخميس، أن الوزارة تتوقع إبرام اتفاق حول منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر، في منتصف عام 2020.

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وقال مانتوروف للصحفيين، عقب نتائج الجولة الدورية من المفاوضات حول منطقة التجارة الحرة: «كل هذا يتوقف على مدى سرعة الإجراءات الداخلية للبلدان (الاتحاد الاقتصادي الأوراسي)، وحسب فهمي، في منتصف- نهاية العام المقبل، وهذه هي الفترة القصوى. أود التركيز على منتصف العام المقبل. وربما سيكون هناك تسريع في عملية إبرام الصفقة».

ويضم «الأسبوع الصناعي الكبير» أكثر من مئة من الشركات والشركات الرائدة. وسيكون الحدث التجاري الرئيسي هو المنتدى الصناعي الأفريقي بمشاركة وزيري الصناعة والتجارة الروسي والمصري، دينيس مانتوروف وعمرو نصار.

وفي إطار المعرض، سيتم عقد الاجتماع الثاني عشر للجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.