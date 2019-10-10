شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة وهبة أمينًا عامًا لاتحاد الإعلاميات العربيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‬أعلنت الإعلامية أسماء حبشي، رئيس اتحاد الإعلاميات العربيات، من عمّان، اليوم، عن اختيار الإعلامية بسمة وهبة لتولي منصب الأمين العام للاتحاد.

وقالت أسماء حبشي، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الثالث للاتحادات العربية النوعية المتخصصة برعاية جامعة الدول العربية والمقام في العاصمة الأردنية عمان، أن اختيار الإعلامية بسمة وهبة نظرا لدورها الإعلامي البارز وباعتبارها واجهة إعلامية مشرفة ستضيف للمنصب الكثير خلال المرحلة المقبلة، وشددت على أن اتحاد الإعلاميات العربيات الذي يضم في عضويته نحو 850 إعلامية من 17 دولة عربية يثق أن بسمة وهبة الاختيار المناسب للمكان المناسب، وأنها ستمنح الاتحاد ثقلا كبيرا.

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من جانبها، أعربت الإعلامية بسمة وهبة عن سعادتها البالغة باختيارها لمنصب الأمين العام لاتحاد الإعلاميات العربيات، مؤكدة أنها تسعى لتقديم كل ما يتطلب المنصب الذي شرفت بتوليه في الاتحاد الذي يضم نخبة منتقاة من كبار الإعلاميات العربيات من 17 دولة.

وخلال الجلسة الأولى للملتقى التي ناقشت دور الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، قالت بسمة وهبة إن هذا الملتقى يمكنه أن يغير كثيرا من واقع المرأة العربية، خاصة أن الدولة المصرية تبنت فكرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكدت أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتكاتف جميع أجهزة الدولة المعنية لمساعدة هذه المشروعات، وإزالة أي مشاكل تعيق تحقيق النجاح، والأكثر من ذلك أن البرلمان المصري الجديد خصص لجنة دائمة داخل البرلمان وأصبحت الآن من أهم اللجان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهذا يوضح مدى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بأن تحظى المرأة المصرية بالدعم الكامل.

وخلال فعاليات الملتقى الثالث للاتحادات العربية النوعية المتخصصة في عمّان والذي يستضيفه الدكتور هيثم الجفان، رئيس اتحاد الصناعات الغذائية الأردني، برعاية أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، ناقش المشاركون دور الاتحادات المشاركة في دعم أجهزة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية للإسهام في حل مشكلات البطالة ونقص الإنتاج العربي الذي يمكنه المنافسة عالميا.