شكرا لقرائتكم خبر عن عادل زيدان: «سفنكس الجديدة» ستكون من أضخم المدن الحضارية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عادل زيدان، رئيس اللجنة الاقتصادية بنقابة الفلاحين، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف المليون فدان، إن مصر دولة زراعية من الدرجة الأولى، حيث إن أساس الحياة بها كانت قائمة على الزراعة، مضيفًا: «أجدادنا استقروا على نهر النيل بجوار المياه من أجل الزراعة، كما أن دول الخليج استقرت بجوار منابع الآبار، ولهذا تُعد الزراعة عاملًا أساسيًا في حياة أي مصري».

وأضاف «زيدان»، خلال حواره ببرنامج «بيوتنا»، مع الإعلامية علا شوشة، على شاشة «صدى البلد»، أن المواطنين قديما قاموا بعمل مجتمعات زراعية، وبعد ذلك قاموا بعمل مجتمعات عمرانية بجوار المجتمعات الزراعية، ثم أنشأوا على المجتمعات العمرانية المصانع، لذلك تُعد الزراعة أساس المجتمعات العمرانية والصناعية والتجارية أيضًا.

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وأشار رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف المليون فدان إلى أن الدولة المصرية كان لها توجهات بخروج المصريين من الوادي الضيق إلى آفاق الوادي الأكثر اتساعًا، لذلك تعمل الدولة المصرية على بناء 14 مدينة جديدة، وعمل استصلاح لمليون ونصف المليون فدان، لذلك هناك ربط بين الاستثمار العقاري والزراعي، فالمجتمعات الريفية الجديدة الخاصة بمليون ونصف المليون فدان منها تزيد نسبة الزراعة في مصر، ومن ناحية أخرى تلتهم الزيادة السكانية في القرى، كما أن هدف القيادة السياسية من مشروع المليون ونصف المليون فدان إقامة قرى في الظهير الصحراوي الجديد.

وعن مشروعات مدينة سفنكس الجديدة، قال: «قبل كده كان يتم إعطاء الفلاحين مزرعة وعليهم بيت ريفي، وهذه التجربة نجحت في وادي النطرون، وكنا بنلاقي صعوبة في توفير للفلاحين قطع أراضي زراعية بالقرب من القاهرة، لدرجة أن عدد من الفلاحين قالوا عاوزين ناخد ولو ربع أو نصف فدان فقط بس يكون بالقرب من القاهرة»، موضحًا أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بضم وتحويل مدينة سفنكس التي تبلغ مساحتها 59 ألف فدان لمجتمع عمراني جديد وضمها لهيئة المجتمعات العمرانية، ساهم في حل تلك الأزمة.

وأوضح أن المنطقة أصبحت مليئة بالخدمات، وهناك مطار سفنكس الجديد، وهناك طريق إقليمي يربط الطريق الزراعي بالصحراوي، ويربطهما معا بالطريق الدائري، مما يؤكد أن البنية التحتية للمشروعات في سفنكس الجديدة مهيئة تمامًا لذلك، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أنه سيكون هناك في هذه المدينة أراضٍ زراعية وسياحية وعقارية، وهذا يدل على أن منسوب المياه بها جيد، وتربتها صالحة للزراعة بشكل جيد.

وتابع: «الواحد من الفلاحين أو المستثمرين يأخذ فدان يعمل عليه فيلا صغيرة 7% من مساحة الفدان، أي 300 متر، والباقي يتم استثماره في الزراعة، يأكل كل المنتجات والفاكهة من بيته، الناس اللي عايشه في الكمبوند وعندها فيلا بيكون عليها حارس، الحارس بقى في هذه المدينة ممكن يكون مصدر دخل للأسرة وله، من خلال عمله في الزراعة بنفس الفيلا، مصر محتاجة لكل يد نظيفة بجانب الحكومة لبناء الدولة بشكل واعي».