شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية: ترميم الكنائس التي دمّرها الإخوان على نفقة الدولة وبأعلى مستوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن الكنائس التي دمرت في عصر الإخوان تم ترميمها على نفقة الدولة وعلى أعلى مستوى من خلال القوات المسلحة المصرية.

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وأضاف «زكي»، خلال لقاء تليفزيوني، أنه تم حرق 14 كنيسة ومكتبتين ومركب تستخدم للتدريب على النيل في المنيا.

وكشف رئيس الطائفة الانجيلية أن الدولة قامت بمنح الكنيسة مركبًا أفضل من المركب الذي تم حرقه.

وأكد الدكتور أندريه زكي أنه تم تسلّم كنيسة ملاوي من القوات المسلحة بعد تجديدها لتصبح كاتدرائية جميلة فاخرة فارهة بأعلى مستوى.