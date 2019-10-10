شكرا لقرائتكم خبر عن علا شوشة: انتعاشة السوق العقارية تؤدي للنهوض بالقطاعات الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الإعلامية علا شوشة، إن أي انتعاشة في السوق العقارية لا تؤدي إلى نهضة في مجال العقارات فقط، ولكن إلى النهوض بباقي القطاعات والصناعات أيضًا، وذلك خلال تقديمها برنامج «بيوتنا»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد».

وأضافت «شوشة» أن السوق العقارية تخدم أكثر من صناعة مثل الأثاث والديكور والحديد، وغيرها من الصناعات التي تتأثر بالسوق العقارية، موضحة أنه يجب الربط بين الاستثمار العقاري والزراعي بشكل صحيح، وهناك العديد من الشركات قامت بهذا الدور على أكمل وجه وأن أفرولاند تُعد من أولى وكبرى الكيانات التي ربطت الاستثمار الزراعي بالاستثمار العقاري.