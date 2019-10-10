شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العينين: 100 مليون مصري يدعمون السيسي في «أزمة سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس المجلس المصري – الأوروبي، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، أن 100 مليون مصري يثقون في الرئيس عبدالفتاح السيسي ويقفون معه ويدعمونه بقوة في أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن حق مصر في مياه النيل يؤكده التاريخ والاتفاقيات والمعاهدات الدولية منذ أكثر من 100 عام.

وأوضح «أبوالعينين»، خلال اجتماع المجلس المصري- الأوروبي، الخميس، لمناقشة أزمة سد النهضة وموقف مصر والمجتمع الدولي منها وتأثير السد على مصر، أنه لا يخفى على أحد النشاط القوي للرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي، خلال كل المؤتمرات الدولية الكبرى، للتحدث عن أمن واستقرار وتنمية القارة الأفريقية لتقديمها في صورة مشرفة، كما استطاع أن يعبر عن أحلام وطموحات أبناء القارة في حياة كريمة، فالرئيس السيسي عاشق لأفريقيا، ويحلم بأفريقيا قوية تنعم بثرواتها الطبيعية الهائلة.

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وقال: «يعز علينا أن نجد دولة يربطنا معها تاريخ عميق وعلاقات اقتصادية أزلية، تهدر حقنا وتحاول المماطلة لإنشاء السد بشروطهم».

وأوضح أن الرئيس السيسي يتعامل مع أزمة ملف إثيوبيا بخطى ثابتة وواضحة أمام المجتمع الدولي، وكان ذلك واضحا في حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث وضع المجتمع الدولي أمام واجباته في التعامل مع هذا الملف، وكذلك في حديثه منذ أيام عن أزمة السد بأن مؤسسات الدولة المصرية مسؤولة عن حماية الحقوق المصرية والتاريخية في مياه النيل.

وأكد أبوالعينين أن هناك اتفاقية بين مصر والسودان وإثيوبيا تحكم حصص مياه النيل، والآن دولة المنبع تحاول التحكم في كمية المياه القادمة لمصر، وكل هذا الحديث مرفوض تمامًا، على حد قوله.