شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المنفذة لمحطة الضبعة النووية تكشف شرط السيسي في مواصفاتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جريجوري سوسينن، نائب رئيس شركة روس أتوم، المنفذة لمحطة الضبعة النووية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع شرطا في مواصفات المحطة النووية الذي يتمثل في تحمل ضربة مباشرة من طائرة ثقيلة.

وتابع جريجوري سوسينن، خلال لقاء تليفزيوني، أن محطة الضبعة النووية التي قامت على نظام 3+ مناسبة وتستطيع أن تتخطى كل المخاطر في العالم وتتفق مع كل المعايير الدولية الموجودة.

وأضاف نائب رئيس شركة روس أتوم أن محطة الضبعة النووية تتحمّل صدمات الزلازل وتحمّل أقوى تسوماني مسجل في العالم.