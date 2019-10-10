شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحليم قنديل: أثيوبيا صدّقت على بناء «سد النهضة» أثناء حُكم الإخوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ردَّ الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل على أكاذيب الإخواني الهارب معتز مطر ومزاعمه بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو سبب أزمة «سد النهضة» الحالية.

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وقال «قنديل»، خلال لقاء تليفزيوني، مساء الأربعاء، إن أصل الكارثة بدأ باتفاق «عنتيبي» في عهد مبارك الذي وقّعت عليه 6 دول في عام 2010 بإلغاء نصيب مصر الحالي من مياه النيل وفرض التقسيم العادل للمياه بين جميع الدول التي يمر بها، ثم جاءت ثورة يناير 2011 التي اعتبرتها إثيوبيا فرصة وبدأت في إنشاء السد بالفعل.

وأضاف أنه سنة 2013 في عهد حكم جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة «مرسي» صدقت إثيوبيا في برلمانها على اتفاق عنتيبي، دون أي ردّ من جماعة الإخوان وقال أيمن نور وقتها: «نقولهم عندنا مقاتلات عشان نخوفهم».

وأشار الكاتب الكبير إلى أن التطور في الأزمة كان وقت حكم الإخوان وفشلوا في إدارة الملف، ورأى الإثيوبيون وقتها أن «مصر تحولت إلى مسخرة في عهد الإخوان».