شكرا لقرائتكم خبر عن البطل الحقيقي لمشهد السنترال في «الممر»: «من يفرط في حق جيشه ورئيسه مش مصري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محيي نوح، قائد المجموعة 39 قتال الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن فيلم الممر رائع وأحدث حراكًا في المجتمع المصري، موضحًا أنه بكى عندما شاهد الفيلم في العرض الخاص، لتذكره ما مرّ به في الواقع.

وكشف «نوح»، خلال حوار تليفزيوني، مساء الخميس، أن مشهد السنترال الذي جاء في فيلم الممر قد مر به شخصيا، موضحا أنه كان حينها برتبة نقيب ويخدم في منطقة رأس العش، ونزل لقضاء إجازة في المنصورة مع أسرته.

Advertisements

وأضاف أنه توجه إلى السنترال للاتصال ببورسعيد للاطمئنان على وحدته، وعندما تأخر الاتصال توجه للموظف لمعرفة السبب، وأخبره أنه ضابط ويريد الاطمئنان على وحدته، معقبا: «موظف السنترال رد عليا رد وحش.. وزميله قالي بورسعيد في كابينة 4.. فسبته».

وأشار إلى أنه عندما أنهى المكالمة وجد المواطنين يهاجمون الجيش والرئيس جمال عبدالناصر، مضيفا: «ضربت 3 أشخاص، والباقي استخبى لأني مقبلش حد يهين جيشي ورئيسي»، موضحا أنهم توجهوا جميعا لقسم الشرطة لتصفية الأزمة، وطالبوه بالتنازل.

وتابع: «جابولي والدي عشان يقنعني أتنازل، ورفضت»، منوها بأن من يفرط في حق جيشه أو بلده أو رئيسه «ميبقاش مصري»، منوها بأن شريف عرفة مخرج فيلم الممر هو من اتصل به ليروي لصُناع الفيلم عن المشهد.