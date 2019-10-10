شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الأردن لدى مصر يعلق على زيارة الملك عبد الله الثاني للقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير على العايد، سفير الأردن لدى مصر، أن زيارة الملك عبدالله الثاني للرئيس عبدالفتاح السيسي واحدة من الزيارات المتبادلة للتنسيق بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتباحث حول مختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة العربية، وللتنسيق فيما بينهم من أجل تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف «العايد»، خلال مداخلة هاتفية، أن المباحثات تطرقت للحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، والمبني على مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن الزعيمين بحثا سبل مكافحة الإرهاب، وهي واحدة من أهم الأزمات التي تواجه المنطقة في الوقت الراهن.

ولفت سفير الأردن إلى أن الزيارة لم تغفل تحقيق الكثير من المصالح العربية والأردنية والمصرية بخلاف التعاون الاقتصادي بين الأردن ومصر.