شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يهاتف نظيره العراقي لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا بنظيره العراقي محمد على الحكيم.

وبحث الجانبان أهم الملفات على المُستوى المحلي، وضرورة تفعيل المصالح المُشترَكة بين البلدين، كما بحثا تطوُّرات الأوضاع بالمنطقة، لا سيما التي تحظى باهتمام بغداد والقاهرة.

واتفقا على مُواصلة التشاور والتنسيق الثنائي في القضايا العربية والإقليمية وصولاً إلى إيجاد مُقاربات سياسية تُساهم في تهدئة التوتر والحفاظ على أمن المنطقة.