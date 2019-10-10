شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء المصرية توثق صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وذكرت دار الإفتاء إن عدد متابعي صفحتها على انستجرام بلغ 242 ألف متابع، بينما تخطى عدد المتابعين للصفحة الرسمية للدار على موقع فيس بوك 8 ملايين و400 ألف متابع، فضلًا على متابعي صفحات الدار الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التي تبلغ 16 صفحة.

Advertisements

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية لديها تجربة رائدة في مجال السوشيال ميديا باعتبارها أولى المؤسسات الدينية في مصر والعالم العربي والإسلامي التي استفادت من هذه الوسائل في نشر رسالتها، حيث ارتأت دار الإفتاء ضرورة تكثيف تواجدها في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إنها حققت خلال الفترة السابقة نجاحات كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.