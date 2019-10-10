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رئيس المركزى للمحاسبات يشارك فى اجتماع المراجعين العموم للدول الكوميسا غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك المستشار هشام بدوى ، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات في اجتماع المراجعين العموم للدول الأعضاء بالكوميسا الذى يعقد على مدار يومين فى لوساكا بزامبيا.

ويهدف الاجتماع إلى النظر في نتائج اجتماع الخبراء الفنيين المعينين من قبل المراجعين العموم والذي عقد خلال الفترة من 7 وحتى 9 أكتوبر الجارى لمناقشة أدوات المراجعة المطلوبة ومنها دليل المراجعة ودليل ضمان الجودة وميثاق عمل مجلس المراجعين الخارجيين للكوميسا (COBEA) وكذلك الجدول الزمني لمراجعة العام المالي 2018.

وأعد الجهاز المركزي للمحاسبات تلك الأدوات التى وافق عليها باقي أعضاء المجلس قبل عرضها على سكرتارية الكوميسا والمراجعين العموم لباقي الدول الأعضاء بالكوميسا.

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وحضر اجتماع الخبراء الفنيين من الجهاز المركزي للمحاسبات الدكتور ضياء الدين محمد فاروق الجمل؛ رئيس قطاع بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية والمؤتمرات والمشرف على فرق مراجعة الكوميسا عن العام المالي 2018.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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