شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فيلم تسجيلى يروى مسيرة تنسيقية شباب الأحزاب لمرور عام على تأسيسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة مرور عام علي تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب و السياسين و التي تضم أكثر من 25 حزبا سياسيا و 11 من الشباب السياسين ، أعدت التنسيقة فيلم تسجيلي يروي كيف نشأت و تأسست التنسيقية، وما قامت به التنسيقية طوال الفترة الماضية.

وحكى الفيلم التسجيلى مسيرة التنسيقية منذ تأسيسها حتى الآن، وما تقوم به لإحياء الحياة السياسية، والتشكيل الخاص بالتنسيقية والمنضمين لها من الأحزاب السياسية، والشباب السياسيين.

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وتحدث عدد من شباب الأحزاب السياسية، وقيادات التنسيقية عن مسيرة التنسيقية وأهدافها التى تأسست عليها، وما تهدف له خلال الأيام المقبلة.