شكرا لقرائتكم خبر عن 18 شهيدا من قوات سوريا الديمقراطية خلال الاشتباكات مع جيش العدوان التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مراسل قناة العربية، بسقوط 18 قتيلا من قوات سوريا الديمقراطية"قسد"، خلال الاشتباكات مع الجيش التركي، كما سقط 20 قتيلا من المسلحين الموالين للجيش التركي خلال الاشتباكات.

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