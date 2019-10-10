فيديو.. دماء السوريين عار على جبين أردوغان.. مذابح القاتل التركى لا تسقط بالتقادم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أكثر من 3 سنوات يشن النظام التركى عدوانًا بصور وبذرائع مختلفة على الأراضى العربية السورية، ويحاول التهام الجسد السورى بعد أن مزقته سياسات نظامه، الداعمة للإرهاب والتنظيمات المسلحة على هذه الأراضى.. ويرصد ”الخليج 365” أبرز الجرائم التركية بحق الأراضى السورية. ـ التحرشات التركية بالأراضى السورية ليست وليدة اللحظة - 2016 بداية غزو أردوغان للأراضى السورية Advertisements - اجتاحت دبابات أنقرة شمال سوريا فى عملية "درع الفرات" بذريعة مكافحة الإرهاب - 2017 هيمنت القوات التركية على جرابلس شرقًا وأعزاز غربًا والباب جنوبًا على الشريط الحدودى - 2018 شن النظام التركى عدوانًا أطلق عليه "غصن الزيتون" - اجتاحت العملية مدن سوريا بحجة محاربة الإرهاب وبهدف إبادة "الأكراد"

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