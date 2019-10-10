يبدأ بافتتاح استراحة "السادات".. ننشر أجندة ملتقى "سانت كاترين" بحضور 7 وزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبـ يوسف عفيفي:

استقبلت مدينة سانت كاترين، الخميس، عددًا من الوزراء والمشاركين في احتفالية ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان التي تبدأ فعالياتها صباح الجمعة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ويرأس الملتقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

ومن بين الوزراء الذين وصلوا "سانت كاترين"، وزراء الهجرة والأوقاف والتموين والصحة والثقافة والشباب والرياضة والتنمية المحلية، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام وعدد نواب البرلمان و الفنانين والإعلاميين والصحفيين، وكان في استقبالهم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ومشايخ وقبائل سانت كاترين.

وشهد اليوم الوزراء وضيوف الملتقى احتفالية شعبية تم إقامتها برعاية وحضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة وكذلك فقرات فنية لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة.

وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مشاركة 7 وزراء في الملتقى هذا العام، وهم السياحة والاوقاف والبيئة والهجرة والثقافة والآثار والشباب والرياضة" بجانب الأزهر الشريف ومجلس النواب وسفراء 40 دولة في مصر.

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وقال فودة، إن الملتقى هذا العام تبدأ فعالياته الرسمية غدا الجمعة وحتى 12 أكتوبر، موضحا أن الاحتفالية تتضمن هذا العام زيارة دير سانت كاترين وعقد احتفالية شعبية فلكلورية كبري من عدد من دول العالم مساء يوم الجمعة بمنطقة وادي الراحة بسانت كاترين.

وكان اللواء خالد فودة قد قام بجولة تفقدية بسانت كاترين للوقوف على أخر استعدادات المدينة لاستقبال الضيوف المشاركين بالملتقى.

من جانبه، قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء، وأحد المشاركين بالملتقى، إن ما يقوم به محافظ جنوب سيناء من جهود وتطوير بمدينة سانت كاترين يضعها على خريطة السياحة العالمية فهي مدينة فريدة من نوعها وتحتاج إلى تسويق جيد وإقامة ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان دليل دامغ للعالم كله على أن مصر بلد الحب والتسامح ونبذ العنصرية والكراهية.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الملتقى أصبح بمثابة عيد سنوي لمدينة سانت كاترين ويساهم بشكل كبير في تنشيط السياحة للمدينة كل عام عن الآخر في ظل تسليط الضوء عالميا على سانت كاترين من خلال هذه الاحتفالية.

وأوضح أن برنامج الملتقى، سيكون حافلًا بالفعاليات ومنها افتتاح استراحة الرئيس أنور السادات بمنطقة وادي الراحة وعروض أوركسترا الشباب الفنية وفعاليات النسخة الخامسة من احتفالات "هنا نصلي معا" وعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن توصيات الملتقى هذا العام.