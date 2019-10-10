"الإنتاج الحربي" تعلن عن فرص عمل لشغل وظيفة "كول سنتر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
أعلنت الهيئة القومية للانتاج الحربي، الخميس، عن حاجتها إلى شباب لشغل وظفية "كول سنتر"، سواء من العاملين بشركات الهيئة أو خارجها، واشترط الإعلان أن يكون الشاب حاصل على مؤهل عالي ولا يزيد سنه عن 35 عام ويجيد التعامل مع الكمبيوتر بشكل كامل.
ونص الإعلان على أن يقوم المتقدم بإرسال سيرة ذاتية وشهادة ميلاد وتخرج على الإيميل المخصص لذلك وهو [email protected].
وذكرت الهيئة، أن آخر موعد للتقديم 20 أكتوبر 2019، وسيتم الإخطار بموعد المقابلة عن طريق الصفحه الرسمية لوزارة الإنتاج الحربي المصرية.
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