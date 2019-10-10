شيخ الأزهر يطالب أئمة ليبيا بتحصين بلادهم من الأفكار المتطرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

طالب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وفدًا من الأئمة والوعاظ الليبيين المتدربين في المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتحصن بعلوم ومناهج الأزهر الشريف وبتبليغ ما درسوه وما تدربوا عليه بالمنظمة إلى أهليهم وتلاميذهم ، وعبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، لتحصين بلادهم ضد الفكر المتطرف والعنف ونبذ الآخر.

جاء ذلك خلال لقاء الإمام الأكبر اليوم بوفد من الأئمة المتخرجين من الدورة التي عقدت بالمنظمة، في ختام الدورة التدريبية السادسة لأئمة وعلماء ليبيا، بحضور نائبي رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي، وأسامة ياسين، والقائمين على الدورة.

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وأشاد شيخ الأزهر بهذه الدورات، مطالبًا باستمرار توافد المتدربين ليتزودوا من معين الأزهر وعلمائه، معربًا عن سعادته الغامرة بحضور الوفد السادس وغيره من الوفود القادمة لتلقي العلم الأزهري والفكر الوسطي المعتدل على أيدي نخبة من أساتذة وعلماء الأزهر الشريف في كافة التخصصات، وإمداد المتدربين بما يحتاجونه من موضوعات تتعلق بواقعهم المعاصر وكيفية مواجهة الفكر المتطرف بالفكر الوسطي المعتدل.

من جانبهم ، أشاد المتدربون بحفاوة وحسن استقبال فضيلة الإمام الأكبر لهم، مؤكدين أهمية العلوم والمهارات التي تلقوها بالمنظمة على أيدي العلماء الأجلاء والمدربين الأكفاء.

وقال المسئول عن الوفد إن مثل هذه الدورات الهامة بدأت تؤتي ثمارها في ليبيا، مؤكًدا أن ما يقوم به المتدربون السابقون من أنشطة مختلفة في أكثر من مكان بليبيا لنشر الفكر الوسطي المعتدل سواء عن طريق الندوات أو الدروس والخطب أو إطلاق مبادرات مثل ليبيا بلا إرهاب، ووطن بلا عنف، وغيرها من المبادرات الهامة التي تحث على نبذ العنف والتطرف، والتأكيد على أهمية الحوار والتكاتف من أجل النهوض بالدولة، ساهمت في إرساء دعائم الحوار ونشر الفكر الوسطي وترسيخ العيش المشترك.