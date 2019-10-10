وزيرة الثقافة تشهد احتفال الأوبرا بمرور 31 عامًا على إنشائها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء اليوم الخميس، احتفال دار الأوبرا المصرية بمرور 31 على إنشائها، وذلك على المسرح الكبير بحضور عدد من السفراء ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة.

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري وتلاه عرض فيلم وثائقي عن تاريخ دار الأوبرا المصرية وأهم ما قدمته خلال الأعوام الماضية.

وكرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم 12 شخصية ساهمت في إثراء ساحة الإبداع ولعبت دوراً هاماً في تقديم ونشر الفنون الجادة في مصر وهم التينور صبحي بدير، الباص رضا الوكيل رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه الأسبق، السوبرانو إيمان مصطفى المدير الفني لفرقة نجوم أوبرا القاهرة، المايسترو سليم سحاب مؤسس الفرقة القومية العربية للموسيقى، الباليرينا لمياء زايد، المايسترو عمر فرحات قائد فرقة الإنشاد الديني، المخرجة جيهان مرسى مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الفنان وليد عوني مؤسس فرقتي الرقص المسرحي الحديث وفرسان الشرق للتراث، السوبرانو نفين علوبة، عازف الكلارينيت الدكتور محمد حمدي رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه الأسبق، المايسترو مصطفى ناجى رئيس الأوبرا الأسبق، وعازف الفيولينة الدكتور حسن شرارة.

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ويستمر الاحتفال غدًا الجمعة، حيث يشارك في الحفل بانوراما من الفنون الراقية التي تختص الأوبرا بتقديمها وتشمل فقرات للغناء الأوبرالي ، الباليه والموسيقى العربية ويتخللها أفلام وثائقية تروى تاريخ الأوبرا القديمة والجديدة ويصاحبهما معرضاً للفنون التشكيلية تحت عنوان في حب الأوبرا يضم أكثر من 100 عمل فني متنوع تتناول فنون الأوبرا المختلفة برؤية خاصة وذلك بقاعتي صلاح طاهر وزياد بكير.

يذكر أن دار الأوبرا المصرية افتتحت في 10 أكتوبر عام 1988 وتضم سبعة مسارح هي الكبير، الصغير والمكشوف إلى جانب مسرح الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة ومسرح سيد درويش بالإسكندرية ومسرح أوبرا دمنهور بالبحيرة ومنذ افتتاحها تلعب دورًا هاماً في إثراء الحياة الفنية في مصر، كما باتت مزاراً ومتنفساً فنياً لمختلف فئات الجمهور المصري والجاليات العربية والأجنبية.

كما أتاحت الأوبرا الفرصة للفرق والفنانين الواعدين لتقديم تجاربهم الفنية المتفردة، بالإضافة إلى الفنون الجادة الراقية التي تختص بتقديمها من باليه واوبرا وموسيقى كلاسيكية وعربية وصالونات ثقافية ومعارض الفنون التشكيلية ومهرجانات متنوعة للموسيقى والغناء حتى أصبحت درة قلاع الفنون الجادة فى مصر والوطن العربى وقارة افريقيا وأمست أحد العلامات المميزة فى تاريخ مصر الثقافى والفنى بما تمتلكه من إمكانات فنية وبشرية.