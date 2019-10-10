"العليا للإخوة الإنسانية": التعدي على المعبد اليهودي بألمانيا هجوم على الإنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أدانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف معبداً يهودياً بمدينة "هاله" أكبر مدن ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.

وأكد اللجنة في بيان لها الخميس، أن استهداف دور العبادة هو استهداف للإنسانية كلها وعمل متدني خبيث يخالف كافة الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية والأخلاقية التي تؤكد على حرمة دور العباده وحرية ممارسة العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .

وتقدمت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بخالص تعازيها لأسر الضحايا الأبرياء، مع خالص الدعوات والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وذكرت اللجنة بما تضمنته وثيقة الإخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الكاثوليكية من ابوظبي فبراير الماضي " أنَّ حمايةَ دُورِ العبادةِ، من مَعابِدَ وكَنائِسَ ومَساجِدَ، واجبٌ تَكفُلُه كُلُّ الأديانِ والقِيَمِ الإنسانيَّةِ والمَوَاثيقِ والأعرافِ الدوليَّةِ، وكلُّ محاولةٍ للتعرُّضِ لِدُورِ العبادةِ، واستهدافِها بالاعتداءِ أو التفجيرِ أو التهديمِ، هي خُروجٌ صَرِيحٌ عن تعاليمِ الأديانِ، وانتهاكٌ واضحٌ للقوانينِ الدوليَّةِ".