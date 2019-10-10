الداخلية: إحباط تفجير ارتكاز أمني بالعريش ومقتل إرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أحبطت قوات الأمن محاولة استهداف أحد الارتكازات الأمنية بمدينة العريش من قِبل أحد الإرهابيين. وأعلنت الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس، عن مقتل منفذ الهجوم قبل أن يتمكن من تفجير حزام ناسف كان يحمله.

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