مصر | نادي القضاة يعلن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي القضاة يعلن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار رضا السيد المتحدث الرسمي باسم نادي قضاه مجلس الدولة، اليوم، أن مجلس الإدارة قرر باجتماعه أمس فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر وذلك اعتبارا من يوم الإثنين الموافق ٢١-١٠-٢٠١٩ إلى يوم الأحد الموافق ٢٧-١٠-٢٠١٩ من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء عدا يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة السادسة مساء.

وأكد أن عضوية النادي اختيارية، ولكن الواقع أن جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة أعضاء فيه وقد بلغ عددهم في أول يونيه، من العام الجارى 9557 عضوًا، كما يتمتع بعضويته القضاة المتقاعدون بشرط عدم الاشتغال بمهنة أو عمل أخر مع سداد الاشتراك، وقد بلغ عددهم في التاريخ المذكور 260 عضوًا، وتسمح اللائحة بصفة العضو المنتسب لمن ترك العمل بالقضاء للعمل بالتدريس في كليات الحقوق أو بمجلس الدولة أو بهيئة النيابة الإدارية أو بهيئة قضايا الدولة إذا طلب ذلك واستمر في سداد الاشتراك وقد بلغ عددهم 80 عضوًا.

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وتتألف الجمعية العامة للنادى من جميع الأعضاء العاملين والمتقاعدين.

أما مجلس الإدارة فيؤلف من خمسة عشر عضوًا: خمسة عن قضاة النقض والاستئناف، منهم الرئيس ومنهم واحد عن المتقاعدين، وخمسة عن رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية، وخمسة عن أعضاء النيابة العامة، وجميعهم منتخبون من الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات، مع تجديد الثلث كل سنة.

ويؤلف مجلس الإدارة لجانًا من أعضائه ومن غيرهم لإدارة أنشطته المتعددة، وتجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق ٢٠-١٢-٢٠١٩.