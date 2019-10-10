أخبار مصر | "الجيزة" تطمئن أهالي بولاق الدكرور: بعد فحص المياه تأكدنا من سلامتها وصلاحيتها للشرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجيزة" تطمئن أهالي بولاق الدكرور: بعد فحص المياه تأكدنا من سلامتها وصلاحيتها للشرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحي بسرعة التوجه لمنطقة شارع ترعة الزمر بحي بولاق الدكرور لفحص اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، وأخذ عينات من المياه لتحليلها وتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتوافر المعايير الصحية بها، وذلك من خلال المعامل الصحية المزودة بأحدث الأجهزة والمعدات.

وقد تم فحص العينة وتم التأكد من سلامة المياه وجودتها وصلاحيتها للشرب وتوافقها مع معايير ومواصفات الجودة.

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كما توضح محافظة الجيزة بأنه قد تم الإعلان يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر الماضي، عن إجراء أعمال إصلاح كسر خط المياه الرئيسي قطر 600 من بتقاطع شارع البطل أحمد عبد العزيز مع شارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين، ما أثر على ضخ المياه وضعفها وحدوث بعض المشكلات بها لمدة 8 ساعات وذلك بأحياء الدقى والعجوزة وبولاق الدكرور، وقد تم إصلاح الكسر يوم السبت الموافق 5 أكتوبر الماضي وتم ضخ المياه مجددًا للمناطق المتأثرة.

كما توضح المحافظة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد دفعت بعدد من السيارات المحملة بمياه الشر لتلك المناطق أثناء فتره إصلاح كسر الخط للتسهيل على مواطنيها.

وتؤكد محافظة الجيزة انها لا تتوانى عن خدمة مواطنيها والتعامل السريع مع أى مشكلات واردة من المواطنين سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية والبوابة الالكترونية للمحافظة.