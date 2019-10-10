أخبار مصر | السيسي يجري اتصالًا مع الرئيس الجابوني.. ويؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون في مختلف المجالات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يجري اتصالًا مع الرئيس الجابوني.. ويؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون في مختلف المجالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الجابوني علي بونجو.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس هنأ أخيه الرئيس الجابوني على تعافيه وتحسن حالته الصحية، مؤكداً الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع الرئيس "بونجو"، في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين وحرص مصر على العمل على تعزيز التعاون مع الجابون في مختلف المجالات.

من جانبه؛ أشاد الرئيس الجابوني بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر والجابون، معرباً عن تقديره العميق لمصر وشعبها وقيادتها، ومنوهاً إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.